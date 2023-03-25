Андрей Чернышов: Версия Кана по поводу увольнения Нагельсманна выглядит странно

Вчера «Бавария» неожиданно уволила Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера клуба и назначила Томаса Тухеля.

Мы попросили прокомментировать эту новость, экс-наставника «Спартака» Андрея Чернышова.

- Оливер Кан объяснил, почему уволили Нагельсманна. Мол, мы не уверены в будущем, не уверены, что «Бавария» завоюет титулы. Это общая мысль его слов.

- Мы вряд ли узнаем, что там происходит внутри. Но, мне кажется, все началось с заявления Нойера, который возмутился увольнением Нагельсманном тренера вратарей, с которым Нойер работал едва ли не десять лет, с которым дружил.

Но серьезный клуб не может оправдывать увольнение главного тренера в разгар сезона тем, что мы беспокоимся, что произойдет через два месяца. А если Тухель не выиграет чемпионат Германии и вылетит из Лиги чемпионов, мы же этого пока не знаем.

Руммениге и Хеннес строили великую «Баварию» много лет, их сменили Салихамиджич, он работает второй или третий сезон, и Кан, который с этого сезона вошел в руководство клуба. Эти относительно молодые ребята принимают, порой, странные решения.