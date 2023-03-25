Сборная Шотландии разгромила команду Кипра в отборочном турнире Евро-2024

Футболисты сборной Шотландии разгромила команду Кипра в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча группы А в Глазго завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыл на 21-й минуте Джон Макгинн, а на 87-й и 90+3-й минуте дублем отметился Скотт Мактоминай.

Гости завершали матч вдесятером. На 90+5 минуте был удален защитник киприотов Николас Иоанну.

В другом матче группы А сборная Испании 25 марта сыграет с командой Норвегии.