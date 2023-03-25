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Член федерации футбола Ирака аль Замели выразил поддержку сборной России

Футбольный чиновник подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.
25 марта 2023 19:37
автор: Александр Евграфов

Член Федерации футбола Ирака Галеб Аль Замели выразил поддержку России в связи с отстранением от официальных матчей под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

«Матч против России интересен нам не только с точки зрения спорта. Данной игрой мы поддерживаем Россию на международной арене в сложившейся ситуации. Спорт должен быть вне политики», — цитирует Аль Замели «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА, а затем и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские сборные и клубы от всех международных соревнований под своей эгидов.

Игра между сборными России и Ирака начнется 26 марта в 18:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге.

Член федерации футбола Ирака аль Замели выразил поддержку сборной России
Футбольный чиновник подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.
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