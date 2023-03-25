Мората не вернется в Серию А, итальянские клубы не потянут его зарплату

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората вряд ли вернется в Серию А.

По информации итальянской прессы, ни один из местных клубов не располагает возможностями платить нападающему его текущую зарплату, которая составляет девять миллионов евро в год.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Милан» и «Ювентус» планируют приобрести игрока.

Отмечается, «Милан» надеется подписать 30-летнего футболиста за 20 млн евро. В клубе полагают, что «Атлетико» пойдет на уступки, так контракт игрока истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Альваро Мората провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.