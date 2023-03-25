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Хет-трик Штеффена помог сборной Швейцарии разгромить Белоруссию

Формальные хозяева пропустили пять безответных мячей.
25 марта 2023 22:06
автор: Александр Шульгин

В матче первого тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Швейцарии на выезде разгромила команду Белоруссии.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Мурата Якина, в составе которой хет-трик оформил Ренато Штеффен. Еще по одному разу отличились Гранит Джака и Мохамед Амдуни.

Встреча проходила в Сербии в связи с тем, что белорусам запрещено проводить соревнования род эгидой ФИФА и УЕФА на территории своей страны.

Швейцария набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы I. Белоруссия осела на последней строчке.

Добавим, что в параллельной встрече Израиль сыграл вничью с Косово (1:1).

Евро-2024. Отборочный турнир
Группа I. 1-й тур
Белоруссия - Швейцария - 0:5 (0:3)
Голы: Штеффен, 5; 17; 29; Джака, 62; Амдуни, 65.

источник: «Советский спорт»
Хет-трик Штеффена помог сборной Швейцарии разгромить Белоруссию
Формальные хозяева пропустили пять безответных мячей.
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