Хет-трик Штеффена помог сборной Швейцарии разгромить Белоруссию

В матче первого тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Швейцарии на выезде разгромила команду Белоруссии.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Мурата Якина, в составе которой хет-трик оформил Ренато Штеффен. Еще по одному разу отличились Гранит Джака и Мохамед Амдуни.

Встреча проходила в Сербии в связи с тем, что белорусам запрещено проводить соревнования род эгидой ФИФА и УЕФА на территории своей страны.

Швейцария набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы I. Белоруссия осела на последней строчке.

Добавим, что в параллельной встрече Израиль сыграл вничью с Косово (1:1).

Евро-2024. Отборочный турнир

Группа I. 1-й тур

Белоруссия - Швейцария - 0:5 (0:3)

Голы: Штеффен, 5; 17; 29; Джака, 62; Амдуни, 65.