«Еще парочка технических побед - и будут»: Мостовой - о шансах «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы столичного «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ.

«Недавно им присудили победу над «Пари НН», если еще получится добавить парочку технических побед, то шансы будут», - приводит слова эксперта «РБ-Спорт».

Напомним, после 20 туров автозаводцы с десятью очками замыкают турнирную таблицу РПЛ.

В последнем матче торпедовцам присудили техническую победу со счетом 3:0 над «Пари НН» из-за участия в игре дисквалифицированного игрока в составе соперника.