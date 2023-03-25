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«Еще парочка технических побед - и будут»: Мостовой - о шансах «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ

Автозаводцы замыкают турнирную таблицу чемпионата России.
«Еще парочка технических побед - и будут»: Мостовой - о шансах «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ
25 марта 2023 22:45
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК «Пари НН»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы столичного «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ.

«Недавно им присудили победу над «Пари НН», если еще получится добавить парочку технических побед, то шансы будут», - приводит слова эксперта «РБ-Спорт».

Напомним, после 20 туров автозаводцы с десятью очками замыкают турнирную таблицу РПЛ.

В последнем матче торпедовцам присудили техническую победу со счетом 3:0 над «Пари НН» из-за участия в игре дисквалифицированного игрока в составе соперника.

источник: «РБ-Спорт»
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