«Вот мозги вроде есть, а дурак дураком»: Уткин раскритиковал мнение Аршавина о матче ЦСКА с 2Drots

Комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на слова Андрея Аршавина, сравнившего матч ЦСКА против любительской команды 2Drots с контрольными встречами на межсезонных сборах.

«Вот мозги вроде есть у Андрей Сергеича, а иной раз посмотришь - дурак дураком. Как это можно сравнивать со сборами? Где-нибудь в недрах ОАЭ? Матч при двадцати тысячах на родном стадионе, в родном городе, редкий матч, на который может прийти родное фанатье, которое бойкотирует «фан, уйди»? «Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся», - написал Василий в своем телеграм-канале.

Добавим, что встреча завершилась победой любителей со счетом 2:1. Единственный мяч в составе армейцев забил Федор Чалов.