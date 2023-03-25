Салихова заявила, что женская команда «Спартака» нужна РФС для популяризации

Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна, долгое время владевшего «Спартаком», заявила, что РФС необходима женская футбольная команда «Спартака» для популяризации этого вида спорта.

«Кто-нибудь без гугла назовет капитанов женских команд «Зенита», «Динамо» или ЦСКА? Даже просто пяти имен футболисток мало кто назовет. Так что, конечно, футбольным небожителям хочется, чтобы у «Спартака» была женская играющая команда, а не просто существовала для галочки. Ведь женскому «Зениту» скучненько», - приводит слова Салиховой «Метарейтинг».

Отметим, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионками России.

10 марта начался 32-й сезон женской Суперлиги.