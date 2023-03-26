«Арсеналу» и «Челси» интересен полузащитник «Саутгемптона»

Бельгийский полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа может перейти в топ-клуб чемпионата Англии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 19-летним футболистом интересуются «Челси» и «Арсенал».

Напомним, что в ходе летнего трансферного окна «синие» уже пытались купить Лавиа за 50 миллионов фунтов.

Бельгиец может быть выкуплен обратно «Манчестером Сити», откуда перешел в 2022 году. Обязательная опция выкупа за 40 миллионов фунтов стерлингов активируется в 2024-м.

В текущем сезоне Ромео провел 19 матчей в чемпионате АПЛ, в которых забил один мяч.