Нападающий «Эспальола» и сборной Испании Хоселу подвел итоги матча квалификации чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Норвегии (3:0).

Отметим, что в контрольной встрече 32-летний оформил дубль в ворота соперника.

«Я по-прежнему в шоке от того, что оформил дубль в своем дебюте за сборную Испании. Забить гол за свою страну в первом матче это самое лучше, чтобы может произойти в карьере каждого игрока», – - приводит слова Хоселу пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в следующем квалификационном раунде сборная Испании отправится в гости к национальной команде Шотландии. Матч запланирован на 26 марта.