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Хоселу – о дебюте за сборную Испании: Забить в первом матче за страну – лучшее событие в карьере 

Дубль 32-летнего испанца помог его национальной команде разгромить сборную Норвегии.
26 марта 2023 13:16
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Эспальола» и сборной Испании Хоселу подвел итоги матча квалификации чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Норвегии (3:0).

Отметим, что в контрольной встрече 32-летний оформил дубль в ворота соперника.

«Я по-прежнему в шоке от того, что оформил дубль в своем дебюте за сборную Испании. Забить гол за свою страну в первом матче это самое лучше, чтобы может произойти в карьере каждого игрока», – - приводит слова Хоселу пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в следующем квалификационном раунде сборная Испании отправится в гости к национальной команде Шотландии. Матч запланирован на 26 марта.

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