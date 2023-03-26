«Лидс» и «Вест Хэм» поспорят за полузащитника «Манчестер Сити» Филиппса 

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что 27-летнего футболиста не устраивает его количество игрового времени в составе «горожан». Таким образом, хавбек боится потерять место в сборной Англии.

Как утверждает источник, в услугах англичанина заинтересован его бывший клуб «Лидс», который может предпринять попытку подписать игрока следующим летом. Сообщается, что за полузащитником также следит «Вест Хэм», который ищет потенциальную замену Деклану Райсу.

Напомним, что Филиппс присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В текущем сезоне за небесно-голубых он провел 13 матчей и отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.