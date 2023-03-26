«Реал» нашел замену Лунину в «Андерлехте»

Голкипер «Андерлехта» Барт Вербругген может перейти в «Реал». Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт нидерландского футболиста с бельгийским клубом рассчитан до лета 2025 года.

По информации источника, мадридская команда рассчитывает заменить 20-летним вратарем украинца Андрея Лунина и собирается подписать его следующим летом. Согласно порталу Transfermartk его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

Добавим, что Вербругген выступает за «Андерлехт» с августа 2020 года. С тех пор за пурпурно-белых он провел 25 матчей, пропустил 29 голов и восемь встреч отстоял на ноль.