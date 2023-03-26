«Рома» может подписать нападающего «Реала» Бензема

Форвард «Реала» Карим Бензема может покинуть королевский клуб следующим летом. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что трудовое соглашение 35-летнего игрока со сливочными рассчитано до конца нынешнего сезона.

Как утверждает источник, «Рома» рассчитывает бесплатно подписать действующего обладателя «Золотого мяча» летом 2023 года в случае, если французский футболист откажется от продления контракта с мадридцами.

Добавим, что Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В текущем сезоне за команду Карло Анчелотти он провел 29 матчей, забил 19 голов и отдал пять результативных передач.