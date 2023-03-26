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«Ты с нами или сам по себе?» Матыцин - о высказываниях Карпина о работе в сборной России

Специалист возглавляет команду с июля 2021 года.
26 марта 2023 14:38
автор: Александр Поволоцкий

В Минспорта РФ эмоционально высказались о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе из национальной команды.

Ранее 54-летний специалист заявил, что не держится за свою должность.

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе» — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Напомним, что сегодня сборная России сыграет товарищеский матч с командой Ирака в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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