«Атлетико» нацелился на полузащитника «Челси» Канте 

Руководство «Атлетико» рассматривает возможность приглашения в команду полузащитника «Челси» Н’Голо Канте. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что 31-летний игрок не играл на протяжении семи месяцев из-за травмы подколенного сухожилия.

По информации источника, «матрасники» рассчитывают, что француз не станет продлевать соглашение с «пенсионерами» и готовы подписать его бесплатно ближайшим летом.

Напомним, что Канте выступает за «Челси» с лета 2016 года. Всего в составе синих он принял участие в 262 встречах, отличился 13 голами и 15 ассистами.