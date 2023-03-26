Коло Туре заявил, что «Арсенал» способен стать чемпионом АПЛ в текущем сезоне

Бывший защитник «Арсенала» Коло Туре поделился мнением о потенциальной победе команды в нынешнем сезоне АПЛ.

Отмечается, что по мнению ивуарийца, успех «канониров» в этом сезоне достигается благодаря сплоченности игроков и грамотной работе наставника.

«Они определенно могут выиграть АПЛ, футболисты наладили прекрасную связь друг с другом. Команда отлично чувствует себя на поле, игроки вместе проделавают огромный обьем работы, они уже как семья. Благодаря правильному подходу Артеты, они находятся сейчас на вершине. Не зря он учился у Гвардиолы», – приводит слова Туре британская пресса.

Добавим, что на данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 69 очков после 28 проведенных встреч. «Манчестер Сити» уступает лондонскому клубу восемь очков при наличии матча в запасе.