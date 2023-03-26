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Де Кетеларе признался, что не жалеет о переходе в «Милан», несмотря на сложную адаптацию 

Бельгийский футболист присоединился к «россонери» летом 2022 года.
26 марта 2023 15:15
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Милана» Шарль Де Кетеларе высказался о своей адаптации в итальянской команде.

Отмечается, что в нынешнем сезоне бельгиец пока не смог отличиться забитым мячом за красно-черных.

«В первые месяцы я ощущал лишь разочарование, так как мои выступления были далеки от того, что я показывал в составе «Брюгге» в прошлом году. Но я не жалею об этом переходе, несмотря на то, что думал буду играть более важную роль в команде. Трудности с адаптацией можно связать со многими причинами. Стараюсь не обращать внимание на критику и на то, что пока не могу забить в новом клубе. Уверен, что могу конкурировать с партнерами за место в составе», – приводит слова де Кетеларе нидерландская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне де Кетеларе за «Милан» провел 31 матч и отдал одну результативную передачу.

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