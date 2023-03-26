«Ливерпуль» рассчитывает приобрести нападающего «Наполи» Осимхена

«Ливерпуль» планирует подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что контракт 24-летнего игрока с «адзурри» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

По информации источника, мерсисайдцы готовят перестройку команды и намерены купить нигерийца в скором времени, однако руководство английского клуба беспокоит высокий ценник форварда.

Добавим, что Осимхен выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 29 матчей, забил 25 голов и отдал пять результативных передач.