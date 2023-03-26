Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник поделился мнением о полузащитнике национальной команды Марселе Забитцере.

Отмечается, что в январе 2023 года 29-летний футболист был арендован «Манчестер Юнайтед» у «Баварии» до конца сезона.

«Нет никаких сомнений в его потрясающей игре против Азебрайджана (4:1). Он футболист высочайшего уровня. Мне кажется, что его переход в «Манчестер Юнайтед» положительно повлиял на него, Марсель просто расцвел. Он обрел уверенность, которой не было у него в «Баварии» –, приводит слова Рангника британская пресса.

Напомним, что следующий матч квалификации к чемпионату Европы 2024 года для сборной Австрии запланирован на 27 марта. Подопечные Рангника встретятся с национальной командой Эстонии.