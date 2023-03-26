Бывший защитник «Реала» Марсело поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

Отмечается, что в прошлом футболисты регулярно встречались в противостоянии Эль Классико.

«Лео – поразительный игрок. Это самый сложный соперник, с которым мне приходилось встречаться на поле. Он по-прежнему очень силен и талантлив в свои 35 лет. Игры против него в Эль-Класико всегда было одним из лучших матчей для просмотра и участия. Но это заслуга не только Месси, в ту эпоху были и другие отличные игроки», – приводит слова Марсело британская пресса.

Добавим, что Месси покинул «Барселону» и перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года. В текущем сезоне за парижан он провел 32 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.