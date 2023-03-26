Кавазашвили уверен, что сборная России одержит победу над Ираком в товарищеском матче 

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашивли поделился прогнозом на контрольную игру сборных России и Ирака.

Отметим, что прошлая товарищеская встреча подопечных Карпина против национальной команды Ирана завершилась вничью (1:1).

«Безусловно, что сборная России сегодня обыграет Ирак. Другого исхода быть не может. Наши футболисты будут выступать в родных стенах при поддержке своих болельщиков. Мне кажется, что Карпину удалось грамотно провести работу над ошибками и сегодня игра будет гораздо ярче с нашей стороны», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт» .

Напомним, что товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Начало встречи – 18.00 мск.