Мбаппе заявил, что сборная Франции хочет выиграть чемпионат Европы 2024 года 

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился планами сборной Франции на ближайшее будущее.

Отмечается, что по словам 24-летнего футболиста, «трехцветные» рассчитывают завоевать титул Евро-2024.

«Сборная состоит из игроков, которые играют в лучших командах мира. В нашей команде есть футболисты, которые возможно, одни из лучших на своих позициях. Нам необходимо двигаться вперед, забыть о прошлой неудаче на чемпионате мира и выигрывать трофеи. В данный момент главная задача – квалифицироваться на Евро, а затем, конечно, выиграть этот турнир», – приводит слова Мбаппе французская пресса.

Добавим, что в первом матче отборочного цикла к Евро-2024 сборная Франции обыграла национальную команду Нидерландов со счетом 4:0. 27 марта подопечные Дидье Дешама сыграют следующую отборочную встречу с Ирландией.