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«Акрон» победил махачкалинское «Динамо» в матче 24-го тура Первой лиги

Тольяттинский клуб продлил беспроигрышную серию до шести матчей.
26 марта 2023 17:10
автор: Александр Евграфов

Футболисты тольяттинского «Акрона» победили махачкалинское «Динамо» в матче 24-го тура Первой лиги. Встреча, которая прошла в Жигулевске, закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

У победителей мячи забили Константин Савичев (42-я минута, с пенальти) и Данила Сагуткин (46).

«Акрон» продлил свою беспроигрышную серию в Первой лиге до шести матчей, набрал 30 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 33 очками располагается на девятой позиции.

В следующем туре 1 апреля «Акрон» сыграет в гостях с «Родиной», а «Динамо» примет «Балтику».

источник: «Советский спорт»
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