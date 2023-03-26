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Сандро не собирается покидать «Ювентус» ближайшим летом

Бразилец готов пойти на сокращение заработной платы ради продления контракта с «бьянконери». 
26 марта 2023 18:13
автор: Глеб Шевяков

Фланговый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро рассчитывает остаться в итальянском клубе на следующий сезон. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что контракт 32-летнего игрока со «старой синьорой» истекает летом 2023 года.

Как утверждает источник, бразильский футболист согласен сократить свою зарплату, чтобы получить новое трудовое соглашение.

Напомним, что Сандро выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. В текущем сезоне за команду Массимилиано Аллегри он провел 30 матчей и отдал две результативные передачи.

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