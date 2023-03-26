«Ювентус» хочет подписать нападающего «Лидса» Ньонто на замену Кину 

Руководство «Ювентуса» намерено приобрести нападающего «Лидса» Уилфрида Ньонто в случае успешной продажи Мойзе Кина. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что контракт 19-летнего футболиста с «павлинами» рассчитан до лета 2027 года.

Как утверждает источник, «бьянконери» желают продать своего 23-летнего форварда грядущим летом, а доход с трансфера потратить на покупку футболиста английского клуба. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Добавим, что Ньонто присоединился к «Лидсу» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне за белых он провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.