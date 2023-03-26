Игроки сборной Германии Хаверц и Шлоттербек не сыграют в товарищеском матче с Бельгией

Нападающий «Челси» Кай Хаверц и защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек пропустят контрольную встречу сборной Германии с национальной командой Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба бундестим.

Отметим, что 25 марта команда Ханса-Дитера Флика одержала победу над сборной Перу в товарищеской игре со счетом 2:0.

Сообщается, что 23-летний форвард «пенсионеров» не выйдет на поле из-за простуды, а у 23-летнего футболиста «шмелей» выявлена мышечная травма.

Добавим, что товарищеским матч между сборными Германии и Бельгии состоится 28 марта в Кельне.