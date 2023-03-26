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«Манчестер Сити» собирается предложить Холанду новый контракт 

«Горожане» намерены увеличить зарплату норвежцу ради сохранения футболиста в команде.
26 марта 2023 19:01
автор: Глеб Шевяков

«Манчестер Сити» желает сохранить форварда клуба Эрлинга Холанна с помощью увеличенной заработной платы. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что нынешнее трудовое соглашение 22-летнего игрока с командой Хосепа Гвардиолы рассчитан до конца сезона-2026/2027.

По информации источника, небесно-голубы сделают предложение норвежскому футболисту по продлению контракта до 2028 года с зарплатой в размере 570 тысяч евро в неделю. Таким образом, представители английского клуба хотят отпугнуть потенциальных покупателей.

Напомним, что Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года. В текущем сезоне за «горожан» он провел 37 матчей, забил 42 гола и отдал пять результативных передач.

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