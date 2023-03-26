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В Федерации футбола Бразилии заявили об интересе к Карло Анчелотти 

Главы федерации высоко оценивают опыт итальянского специалиста. 
26 марта 2023 19:40
автор: Глеб Шевяков

Президент Ассоциации футбола Бразилии Эдналдо Фернандес заявил, что сборная Бразилии заинтересована в главном тренере «Реала» Карло Анчелотти.

Отмечается, что контракт итальянца с королевским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Практически все бразильские игроки уважают Карло Анчелотти. Я поражен его ответственным отношением к работе и стабильностью выступления его команд. Он любимец не только футболистов, но и болельщиков. Давайте немного подождем и посмотрим, способны ли мы пригласить его в нашу сборную», – приводит слова Фернандеса зарубежная пресса.

Напомним, что в декабре 2022 года сборная Бразилии осталась без главного тренера после ухода Тите.

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