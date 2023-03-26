Пиняев побил рекорд Сычева, став самым молодым автором гола в истории сборной России

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

Футболист забил гол в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней в товарищеском матче против команды Ирака, который состоялся 26 марта в Санкт-Петербурге.

Пиняев побил рекорд нападающего Дмитрия Сычева, забившего мяч в возрасте 18 лет 6 месяцев и 23 дней в товарищеской встрече против сборной Югославии 19 мая 2002 года.

Сборная России победила команду Ирака со счетом 2:0. Помимо Пиняева в матче отличился Антон Миранчук.