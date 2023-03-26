Голы Миранчука и Пиняева принесли победу сборной России в товарищеском матче с Ираком 

Сборная России дома оказалась сильнее Ирака в товарищеском матче.

Отметим, что очная встреча национальных команд, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

За хозяев поля забитыми мячами отличились полузащитник Антон Миранчук (50-я минута) и Сергей Пиняев (58).

Напомним, что в прошлом товарищеском матче российская национальная команда сыграла вничью со сборной Ирана (1:1).

Товарищеский матч

Россия – Ирак – 2:0 (2:0)

Голы: Миранчук, 50. Пиняев, 58.

Россия: Песьяков, Денисов, Литвинов, Осипенко (Хлусевич, 66), Сильянов, Глебов, Пруцев (Ан. Миранчук, 46), Фомин (Кузяев, 67), Обляков (Караваев, 80), Пиняев (Зиньковский, 71), Соболев (Тюкавин, 74).

Ирак: Хассан, Байеш (Аммар, 67), Фаез, Надим, Аднан (Эль Ани, 67), Раед (Аднан, 74), Икбал, Аттван (Набеель, 81), Рашид, Хуссейн (Ростомм, 81), Аль-Хамади (Фархан, 74).

Предупреждения: Байеш, 45. Хуссейн, 56. Глебов, 90+2.

Удаление: Кузяев, 90+4.

Судья: Рискуллаев (Узбекистан).