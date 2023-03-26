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«Барселона» рассчитывает бесплатно заполучить полузащитника «Лейпцига» Ольмо 

Сине-гранатовые уговаривают хавбека не продлевать контракт с немецкой командой.
«Барселона» рассчитывает бесплатно заполучить полузащитника «Лейпцига» Ольмо 
26 марта 2023 20:11
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Руководство «Барселоны» заинтересовано в услугах полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что испанец выступал за молодежные клубы каталонцев с 2013 по 2014 годы.

Как утверждает источник, каталонская команда обратилась с просьбой к 24-летнему игроку не продлевать трудовое соглашение с «красными быками», так как хочет подписать хавбека бесплатно летом 2024 года.

Добавим, что Ольмо выступает за «Лейпциг» с января 2020 года. В текущем сезоне за команду Марко Розе он провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

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