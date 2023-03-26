«Ювентус» нацелился на нападающего «Аталанты» Хойлунда 

Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность покупки форварда «Аталанты» Расмуса Хойлунда. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что контракт 20-летнего футболиста с «Бергамо Кальчо» рассчитан до конца сезона-2026/2027.

По информации источника, представители «Старой синьоры» намерены продать Душана Влаховича ближайшим летом ради подписания датского форварда. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Добавим, что Хойлунд присоединился к «Аталанте» в августе 2022 года. В текущем сезоне за итальянский клуб он провел 25 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.