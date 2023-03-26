«Это была красивая и полезная игра». Тренер сборной Ирака – о товарищеском матче с Россией

Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас прокомментировал итоги товарищеского матча с командой России, назвав игру красивой и полезной.

«Это была очень красивая игра. Первый и второй таймы были разными. В первом тайме у нас были возможности забить, но мы их не реализовали. Во втором тайме Россия вышла вперед и показала, на что способна. Для нас это был хороший опыт – сыграть с таким сильным соперником. Мы показали, что можем это делать», – заявил Касас журналистам после матча.

Сборная России победила команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.