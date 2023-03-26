Голы Кейна и Сака принесли сборной Англии домашнюю победу над Украиной

Футболисты сборной Англии победили команду Украины в матче группы С отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча на Уэмбли завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Английские футболисты смогли забить два гола за три минуты. На 37-й минуте после паса Букайо Сака отличился Гарри Кейн, а на 40-й минуте забил и сам Сака.

Сборная Англии лидирует в группе С, набрав 6 очков. Англичане стартовали в квалификации с гостевой победы над действующими чемпионами Европы, командой Италии – 2:1. Для украинцев матч на «Уэмбли» стал первым в отборочном цикле.

В группе С также выступают команды Северной Македонии и Мальты.