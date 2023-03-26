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Карпин назвал Пиняева одним из лучших игроков матча со сборной Ирака

Наставник российской команды высоко оценил игру молодого футболиста.
26 марта 2023 21:11
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева одним из лучших игроков матча со сборной Ирака.

«Помимо рекорда, всю игру очень энергично, активно провел. Наверное, был одним из лучших, если не лучшим игроком на поле», - сказал Карпин на пресс-конференции.

В матче с командой Ирака Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Футболист забил гол в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

Сборная России победила команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге со счетом – 2:0.

источник: «Советский спорт»
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