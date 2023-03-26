«Мы все вместе – да». Карпин ответил на критику со стороны министра спорта России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на критику со стороны министра спорта России Олега Матыцина.

— Я вчера на пресс-конференции все объяснил, разложил по полочкам, разжевал. Это первое. А второе... Нужны правильные слова, видимо, лозунги, вместе мы с вами или нет? Ну, наверное, да. А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе — да, — сказал Карпин на пресс-конференции после товарищеского матча со сборной Ирака.

Ранее Олег Матыцин заявил: «Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе».