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«Это – технический брак, от него никто не застрахован». У Карпина нет претензий к Песьякову

Главный тренер сборной России рассказал, чем остался доволен в игре с командой Ирака.
26 марта 2023 21:25
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции подчеркнул, что остался доволен вторым таймом игры с командой Ирака.

«Сегодня больше вторым таймом доволен, естественно. Если бы в первом тайме играли правильно, было бы иначе. При выходе из обороны можно выходить через вратарей, есть такая опция, но она не основная. Вообще-то ворота находятся на другой половине поля, и задача — забивать голы, а не держать мяч у наших ворот. Это то, о чем мы говорили в перерыве — надо играть вперед, а не при любом удобном случае катить вратарю. Возможно, из-за этого второй тайм получился другим. Претензий к Сергею (Песьякову) нет, по мне это технический брак. Понятно, что он сначала хотел развернуть, а второй раз — выбить мяч. Технический брак — от него не застрахован никто», - отметил Карпин, отвечая на вопросы журналистов.

Сборная России победила команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге со счетом – 2:0. В матче отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев. В первом тайме вратарь сборной России Сергей Песьяков дважды ошибся, выбивая мяч в поле, создав опасные моменты у своих ворот.

источник: «Советский спорт»
«Это – технический брак, от него никто не застрахован». У Карпина нет претензий к Песьякову
Главный тренер сборной России рассказал, чем остался доволен в игре с командой Ирака.
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