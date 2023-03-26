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«Психологическая проблема глобальна – боязнь ошибиться». Карпин о состоянии сборной

Главный тренер сборной рассказал о физическом и психологическом состоянии.
26 марта 2023 21:44
автор: Александр Евграфов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал боязнь ошибок основной психологической проблемой сборной и рассказал о физическом состоянии футболистов.

«Физическое состояние? Физическое — более чем нормальное, я бы сказал. За этот год подобные «двойники», эти разъезды, для нас, ростовских, — это вообще отдых. Тут сели в самолет и прилетели. Еще 7-8 часов на автобусе ехать не надо, так что отдых. А психологически, как всегда, прямо сейчас, опустошение. Но после игры всегда так.

Психологические проблемы? Психологических проблем в выходе через пас нет. Психологическая проблема глобальная: боязнь ошибиться, что через пас, что не через пас, оборонять результат или гол — вот это проблема. Просто через выход из обороны, что не факт, эту проблему можно попробовать решить», - отметил Карпин.

Сборная России победила команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге со счетом – 2:0. В матче отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

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