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«Быстрый, с обводкой». Колосков рассказал, какого футболиста напоминает ему Пеняев

18-летний полузащитник помог сборной России победить Ирак.
26 марта 2023 22:59
автор: Максим Скороходов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков охарактеризовал полузащитника сборной России Сергея Пеняева, чей гол помог национальной команде обыграть Ирак (2:0) в домашнем товарищеском матче.

«Есть группа футболистов, на которых мы рассчитываем, среди них как раз и Пиняев. Он одаренный футболист, способный взять игру на себя, достаточно эффективный, напоминает молодого Кирьякова. Такой же быстрый, с обводкой. Дай Бог, чтобы он дальше развивался, он может стать хорошим элементом в механизме сборной», - приводит слова Колоскова «Метарейтинг».

Добавим, что Пеняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Он отличился в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

источник: «Метарейтинг»
«Быстрый, с обводкой». Колосков рассказал, какого футболиста напоминает ему Пеняев
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