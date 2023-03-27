«Тоттенхэм» уволил Конте с поста главного тренера

Итальянский специалист Антонио Конте уволен с поста главного тренера лондонского «Тоттенхэма», сообщается на официальном футбольного клуба.

«Сообщаем, что главный тренер Антонио Конте покинул клуб по обоюдному согласию. Мы благодарим его за вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении.

До конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять помощник Конте Кристиан Стеллини, его помощником станет Райан Мэйсон

«Тоттенхэм» после 28 туров набрал 49 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги.