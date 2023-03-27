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«Тоттенхэм» уволил Конте с поста главного тренера

Руководство клуба отправило итальянского специалиста в отставку.
27 марта 2023 00:49
автор: Александр Евграфов

Итальянский специалист Антонио Конте уволен с поста главного тренера лондонского «Тоттенхэма», сообщается на официальном футбольного клуба.

«Сообщаем, что главный тренер Антонио Конте покинул клуб по обоюдному согласию. Мы благодарим его за вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении.

До конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять помощник Конте Кристиан Стеллини, его помощником станет Райан Мэйсон

«Тоттенхэм» после 28 туров набрал 49 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги.

источник: «Советский спорт»
«Тоттенхэм» уволил Конте с поста главного тренера
Руководство клуба отправило итальянского специалиста в отставку.
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