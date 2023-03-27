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Джеррард признался, что играл хуже Беллингема в его годы

Талантливый англичанин разрывает Бундеслигу.
27 марта 2023 09:14
автор: Александр Шульгин

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил игру полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема в текущем сезоне.

«Беллингем более уверен в себе в работе с мячом, чем был я. Я не говорю это для того, что просто быть скромным, это действительно правда. Я думаю, что он раскрылся лучше, чем я в свои 19», - приводит слова Джеррарда зарубежная пресса.

Напомним, в сезоне-2022/23 Беллингем провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

Действующий контракт футболиста со «шмелями» рассчитан до 2025 года.

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