Джеррард признался, что играл хуже Беллингема в его годы

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил игру полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуда Беллингема в текущем сезоне.

«Беллингем более уверен в себе в работе с мячом, чем был я. Я не говорю это для того, что просто быть скромным, это действительно правда. Я думаю, что он раскрылся лучше, чем я в свои 19», - приводит слова Джеррарда зарубежная пресса.

Напомним, в сезоне-2022/23 Беллингем провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

Действующий контракт футболиста со «шмелями» рассчитан до 2025 года.