Ван Перси оценил шансы «Арсенала» на победу в АПЛ

Экс-форвард «Арсенала» Робин ван Перси не сомневается, что «канониры» выиграют титул в этом сезоне.

По словам голландца, «пушкари» показывает чемпионскую игру, однако, на финише кампании команда может споткнуться.

«Наблюдать за этим будет интересно, но лично мне кажется, что «Арсенал» все же выиграет АПЛ. Этого не случалось уже давно, поэтому я буду рад, если они добьются этого», – добавил ван Перси, чьи слова приводят британские СМИ.

Напомним, «Арсенал» занимает 1-е место в АПЛ, набрав 69 очков. Ближайший преследователь в лице «Манчестер Сити» уступает лондонцам 8 очков.