Буффон о Тухеле: Я встречал очень мало людей, которые были бы настолько умны

Голкипер итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера мюнхенской «Баварии».

«Он чрезвычайно умен. Я встречал очень мало людей, которые были бы настолько умны. Он умеет сочувствовать, кажется честным и излучает позитивную энергию. Его тренировки и атакующие идеи были экстраординарными, как у первоклассного тренера», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, ранее в «Баварии» объявили о том, что Юлиан Нагельсманн покидает пост наставника команды. Выбор в качестве его преемника пал на Тухеля, который в Германии известен по работе в дортмундской «Боруссии». Кроме того, специалист выигрывал Лигу чемпионов с лондонским «Челси».

Буффон и Тухель пересекались в «ПСЖ».

После 25 туров «Бавария» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии».