«Мы представляем миллионы французов»: Мбаппе - о капитанской повязке в сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своем назначении капитаном национальной команды.

«Быть капитаном сборной своей страны всегда символично. Мы представляем миллионы французов. Это что-то великолепное, я об этом думал, когда был ребенком.

Когда ты капитан, есть ряд вещей, которые ты не должен упускать. В первую очередь нужно думать о команде. Я не хочу быть капитаном, который руководит, я думаю, что у нас в команде много важных игроков», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, Мбаппе назначил капитаном главный тренер французов Дидье Дешам. Вице-капитаном стал Антуан Гризманн, с которым у Килиана натянутые отношения.

В своем первом матче отборочного турнира Евро-2024 Франция дома разгромила Нидерланды (4:0).