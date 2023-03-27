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Кассано назвал тренера, который может заменить Анчелотти в «Реале»

Спойлер: он работает в Серии А.
27 марта 2023 10:34
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано выразил мнение, что главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может занять место Карло Анчелотти в «Реале».

«Если «Реал» распрощается с Анчелотти, я бы поставил на то, что Спаллетти перейдет туда.

В «Ювентус» он не пойдет, он там и полутора дней не протянет. В Италии его можно представить только в «Милане» или «Фиорентине», – заявил экс-игрок зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона и возглавит сборную Бразилии.

Что касается Спаллетти, то его контракт с «Наполи» действует до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне его команда в Серии А, опережая ближайшего конкурента в лице «Лацио» на 19 очков.

источник: «Советский спорт»
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