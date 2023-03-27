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Семшов – о сборной России: Тяжело расти, когда играешь в товарищеских матчах с Ираком

Национальная команда находится под санкциями ФИФА и УЕФА с 2022 года.
27 марта 2023 10:57
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался после товарищеского матча сборных России и Ирака (2:0).

В частности, он заявил, что такие игры не помогают в развитии команды. По словам экс-полузащитника, национальной сборной нужны официальные матчи.

«Тяжело расти, когда играешь в таких товарищеских матчах, как с Ираком. Но любой футболист, надевающий майку сборной России, должен показывать свои лучшие качества», – добавил Семшов для «РБ-Спорт».

Напомним, сборная России перестала выступать на международных турнирах в 2022 году. Команда подверглась санкциям со стороны ФИФА и УЕФА. Бан действует до конца сезона-2022/23.

источник: «РБ-Спорт»
Семшов – о сборной России: Тяжело расти, когда играешь в товарищеских матчах с Ираком
Национальная команда находится под санкциями ФИФА и УЕФА с 2022 года.
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