Зидан готов возглавить «Реал» при соблюдении двух условий

Французский специалист Зинедин Зидан готов возглавить мадридский «Реал», если руководство клуба пойдет на выполнение двух его требований.

Во первых, в тренерский штаб француза должен войти специалист по физподготовке Грегори Дюпон, а, во-вторых, клуб обязан сохранить Эдена Азара, который впал в немилость к действующему наставнику «сливочных» Карло Анчелотти, сообщает зарубежная пресса.

Напомним, Зидан уже работал в «Реале» в качестве наставника с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год, выиграв три Лиги чемпионов подряд.

После 26 туров «Реал» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, на 12 очков отставая от лидирующей «Барселоны».

В 1/4 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с лондонским «Челси».