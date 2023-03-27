Дешам рассказал, почему выбрал капитаном Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему сделал новым капитаном национальной команды нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Килиан сочетает имеет всё необходимое для такой ответственности, он будет объединять молодых игроков и ветеранов», - сказал Дешам прессе.

Добавим, что ранее капитаном сборной Франции был вратарь Уго Льорис, завершивший международную карьеру после чемпионата мира в Катаре.

Сборная Франции 27 марта сыграет в Дублине против команды Ирландии в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года. Матч начнется в 21:45 по Москве.