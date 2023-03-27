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Дзюба, Чалов и Тюкавин поспорят за звание лучшего футболиста РПЛ в марте

В список также вошел форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев.
27 марта 2023 12:13
автор: Артур Гичунцев

Назван список футболистов, претендующих на приз игрока месяца в РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Так, за награду поспорят форвард «Локомотива» Артем Дзюба, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард «Локомотива» Максим Глушенков.

Напомним, в марте Дзюба забил 4 гола и отдал 1 голевой пас. У Тюкавина – 3 гола, у Воробьева – 2 гола и 1 результативная передача. Чалов забил 2 гола, а Глушенков – один. На счету игрока также 2 результативные передачи.

Добавим, что лучшего футболиста месяца определят при помощи голосования среди болельщиков, которое пройдет на официальной странице РПЛ в ВКонтакте.

источник: РПЛ
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