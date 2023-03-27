Мбаппе рассказал о своих обязанностях в роли капитана сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал решение тренерского штаба назначить его капитаном команды после ухода Уго Льориса.

«Я связующее звено между старым и новым поколением, но не ощущаю никакого давления в связи с этим. Я думаю, все сложится отлично», – сказал 24-летний форвард французским СМИ.

Напомним, Мбаппе выступает за первую команду страны с 2017 года. На его счету 67 матчей и 38 голов. В 2018-м футболист помог сборной Франции выиграть чемпионат мира, а в 2022-м – дойти до финала ЧМ.