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Мбаппе рассказал о своих обязанностях в роли капитана сборной Франции

Молодой форвард стал новым лидером команды после ухода Уго Льориса.
27 марта 2023 12:28
автор: Артур Гичунцев

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал решение тренерского штаба назначить его капитаном команды после ухода Уго Льориса.

«Я связующее звено между старым и новым поколением, но не ощущаю никакого давления в связи с этим. Я думаю, все сложится отлично», – сказал 24-летний форвард французским СМИ.

Напомним, Мбаппе выступает за первую команду страны с 2017 года. На его счету 67 матчей и 38 голов. В 2018-м футболист помог сборной Франции выиграть чемпионат мира, а в 2022-м – дойти до финала ЧМ.

источник: «Советский спорт»
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